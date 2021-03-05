Строительство трубопровода «Северный поток-2» отложили на полгода. Теперь работы планируют завершить в сентябре 2021 года. Об этом 4 марта сообщил Интерфакс

«Не стоит заострять внимание на конкретных сроках завершения строительства и запуска проекта. Для нас важен запуск самого проекта, и мы это действительно свершим», — сказал зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

Он отметил, что сроки зависят от множества факторов, в том числе от погодных условий.

«Северный поток – 2»: В Германии изучают варианты развития ситуации, а на Украине готовятся жить в условиях запуска газопровода

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.