Депутата Харьковского облсовета Александра Дорошенко исключили из партии «Европейская солидарность» за выступление на партийной сессии на «языке агрессора» и идеологические расхождения с принципами политсилы. Об этом сообщили на странице «Евросолидарности» в Facebook 4 марта

«По итогам собрания в связи с отсутствием аргументированных объяснений и расхождением идеологических основ между Дорошенко и партией было решено исключить депутата из фракции за нарушение Закона о языке для применения в дальнейшем процедуры императивного мандата», — говорится в сообщении.

Ранее Дорошенко во время внеочередной сессии «Евросолидарности» отказался говорить по-украински. Он пояснил, что по-русски говорит увереннее и лучше. Депутат от партии Порошенко отказался выступать на украинском языке © Скриншот из видео

Кроме того, он выступил с критикой программы социального и экономического развития Харьковской области за 2020 год, проект отчета о выполнении которой обсуждался на сессии.

В апреле 2019 года парламент Украины принял закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по его защите. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на Украине вступила в силу 16 января.