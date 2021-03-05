Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на Украине выявили 10 155 новых случаев коронавируса и больше всего заражений за сутки зафиксированы в Киеве и Винницкой области. Об этом 5 марта он сообщил в Facebook

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях. Борьба с COVID-19: В Евросоюзе начали процедуру регистрации вакцины «Спутник V», которую готовятся применять всё новые страны — члены ЕС На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января. Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта. Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.