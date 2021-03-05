За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.

Борьба с COVID-19: В Евросоюзе начали процедуру регистрации вакцины «Спутник V», которую готовятся применять всё новые страны — члены ЕС
Борьба с COVID-19: В Евросоюзе начали процедуру регистрации вакцины «Спутник V», которую готовятся применять всё новые страны — члены ЕС
Накануне госпитализировали 3355 человек, скончались 172 человека и выздоровели 4149 человек. За минувшие сутки также было больше 10 тысяч новых случаев COVID-19.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января.

Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта. Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.    