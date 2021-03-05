По его словам, абхазские спецслужбы не предоставили никаких документов на задержание бывшего ополченца — просто ворвались в его дом и увезли в неизвестном направлении.
«Только что беседовал с его женой Юлей. Слышал, как у нее вырвали телефон прямо во время нашего разговора», — написал Пегов.
Он также выразил надежду, что происходящее с Пеговым — это недоразумение и ситуация разрешится в кратчайшие сроки. Представители Сухуми пока никак не отреагировали на произошедшее.
Авидзба с 2014 по 2016 год командовал несколькими подразделениями Народной милиции ДНР, принимал активное участие в боях за Иловайск и Дебальцево, за что был удостоен звания Героя Республики.
Позже Авидзба был назначен на пост помощника президента Абхазии, но покинул его в 2020 году.