Служба государственной безопасности Абхазии задержала ветерана войны в Донбассе, бывшего командира интернациональной бригады «Пятнашка» Донецкой Народной Республики (ДНР) Ахру Авидзбу. Об этом 4 марта сообщил российский военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале

По его словам, абхазские спецслужбы не предоставили никаких документов на задержание бывшего ополченца — просто ворвались в его дом и увезли в неизвестном направлении.

«Только что беседовал с его женой Юлей. Слышал, как у нее вырвали телефон прямо во время нашего разговора», — написал Пегов.

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Авидзба с 2014 по 2016 год командовал несколькими подразделениями Народной милиции ДНР, принимал активное участие в боях за Иловайск и Дебальцево, за что был удостоен звания Героя Республики.

Позже Авидзба был назначен на пост помощника президента Абхазии, но покинул его в 2020 году.