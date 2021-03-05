«Этот вопрос не стоит выеденного яйца. Это все чушь, что они не общаются. Всегда они общались и будут общаться до конца дней. Мне просто смешно об этом говорить. Это шоу-бизнес. Один круг. Им никуда друг от друга не уйти. Даже если бы они захотели не общаться друг с другом, то у них ничего из этого не получилось бы», — заявил Соседов.
Слухи о том, что Примадонна и поп-король поругались, пошли после того, как Пугачева не пришла на день рождения дочери Киркорова Аллы-Виктории, где она появлялась ежегодно.
Сами артисты домыслы о своей ссоре никак не комментируют, не затрагивает тему и нынешний супруг Пугачевой юморист Максим Галкин.
Однако певицу и ее бывшего уже долгое время не видели на общих тусовках. Отдельные поклонники предполагают, что это связано с карантинными мерами, которые до сих пор соблюдает Пугачева, другие уверены, что между бывшими все-таки пробежала черная кошка.
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Филипп Киркоров — четвертый муж Аллы Пугачевой, вместе они были с 1994 по 2005 год, позже певица вышла за Галкина, где на свет появились двойняшки Лиза и Гарри. Киркоров до сих пор один, но это не помешало ему стать отцом погодок Аллы-Виктории и Мартина-Кристина. В обеих семьях детей выносили суррогатные матери.