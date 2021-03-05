Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива призвал жителей Украины готовиться к голоду. Об этом он написал на своей странице в Facebook 4 марта

По его мнению, к третьей волне пандемии в стране привел провал и саботаж вакцинации.

«Саботаж и провал со стороны команды [президента Владимира] Зеленского вакцинации населения привели к третьей волне пандемии, и как следствие — новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит Кабмин во главе со [премьер-министром Денисом] Шмыгалем, окончательно убьет средний и малый бизнес. Готовимся к голоду!» — написал Кива.

Кива предрек украинцам судьбу «подопытных кроликов» © скриншот с видео Hromadske.tv

На днях премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на Украине началась третья волна коронавируса. Он подчеркнул, что для спасения экономики страны правительство будет, пока возможно, управлять адаптивным карантином, но в случае перегрузки медицинской системы придется снова ввести жесткий локдаун.