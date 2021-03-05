Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал реформы в сельской местности в рамках программы «Новое село». Об этом 4 марта сообщила пресс-служба президента

В рамках программы в сельской местности планируется построить «центры притяжения» по примеру сервисных зон в Счастье и Новотроицком на подконтрольной Киеву территории Луганской и Донецкой областей.

Сообщается, что это будут современные пространства, в которых будут работать центры предоставления административных услуг, отделение почты, аптека с программой «Доступные лекарства», опорные пункты полиции, магазины, сервисные центры, пожарный пункт, медицинский центр и др. Вокруг них будет благоустроенная территория со спортивным и досуговым комплексами. «Аграрная сверхдержава»: Украина нарастила импорт пшеницы в 187 раз © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

«Мы уже увидели проект, который реализован на КПВВ "Счастье". Первые проекты "Новое село" должны быть воплощены на прифронтовых территориях, а затем — по всей Украине. Мы должны вдохнуть новую жизнь в украинское село. Жители сел должны получать качественный сервис непосредственно по месту жительства и иметь доступ к современной инфраструктуре», — заявил Зеленский.

Кроме того, объявлено о планах по реализации образовательных программ и оснащению сельских школ компьютерной техникой.

В координационный совет для работы над реализацией программы войдут представители Кабмина и Офиса президента.

За каждым из проектов будет закреплен модератор. Планируется воплотить более 1 тыс. таких проектов.

Будет задействовано государственно-частное партнерство. Представители бизнеса будут участвовать в реализации программы на конкурсной основе.

Также программа «Новое село» подразумевает развитие агропромышленного комплекса, в частности животноводства. Планируется уменьшить объемы импорта продуктов животноводства, увеличить насыщение внутреннего рынка и обеспечить доступные цены для населения.