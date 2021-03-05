Однофамилец блогера Анатолия Шария, на которого зарегистрирована «Партия Шария», сообщил, что получил 2 тысячи долларов за заявление о закрытии политсилы. Об этом 4 марта сообщил Telegram-канал «Шарий.net»

В настоящее время Печерский районный суд рассматривает дело о госизмене Анатолия Шария.

«Виктор Шарий дал показания о том, что СБУ за 2000 долларов и угрозами заставила его написать заявление о закрытии "Партии Шария"», — говорится в сообщении.

Также он сообщил о том, что к нему приходили СБУ вместе с неонацистами из «Нацкорпуса».

Уголовное дело против Шария: политическое преследование блогера ради запрета его партии © Facebook, Партія Шарія

В 2020 году Виктор Шарий, который ранее давал свое согласие на использование своей фамилии при регистрации партии, обратился в Окружной административный суд Киева, заявив, что не имеет отношения к политсиле и согласия на использование фамилии не давал. Позже он признался, что обратился в суд под давлением «Нацкорпуса».

16 февраля СБУ задержала Виктора Шария в Днепре.

Сам Анатолий Шарий связывает активность правоохранительных органов против себя и своей партии с тем, что его политсила набирает популярность у украинцев, а его ролики с критикой президента Владимира Зеленского отрицательно сказываются на рейтинге власти. Согласно последнему опросу КМИС, «Партия Шария» набирает на сегодняшний день 5% и проходит в Верховную Раду, если бы выборы состоялись в ближайшее время.