В настоящее время Печерский районный суд рассматривает дело о госизмене Анатолия Шария.
«Виктор Шарий дал показания о том, что СБУ за 2000 долларов и угрозами заставила его написать заявление о закрытии "Партии Шария"», — говорится в сообщении.
Также он сообщил о том, что к нему приходили СБУ вместе с неонацистами из «Нацкорпуса».
Анатолий Шарий не жил на Украине последние девять лет, сейчас живет в одной из стран ЕС и имеет статус политического беженца в Литве. Служба безопасности Украины сообщила 16 февраля, что подозревает Шария по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды. По мнению следователей, он осуществлял «противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере».
В 2020 году Виктор Шарий, который ранее давал свое согласие на использование своей фамилии при регистрации партии, обратился в Окружной административный суд Киева, заявив, что не имеет отношения к политсиле и согласия на использование фамилии не давал. Позже он признался, что обратился в суд под давлением «Нацкорпуса».
16 февраля СБУ задержала Виктора Шария в Днепре.
Сам Анатолий Шарий связывает активность правоохранительных органов против себя и своей партии с тем, что его политсила набирает популярность у украинцев, а его ролики с критикой президента Владимира Зеленского отрицательно сказываются на рейтинге власти. Согласно последнему опросу КМИС, «Партия Шария» набирает на сегодняшний день 5% и проходит в Верховную Раду, если бы выборы состоялись в ближайшее время.