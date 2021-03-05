Миссия Международного валютного фонда (МВФ) возобновит работу на Украине в апреле нынешнего года, после снятия ограничений на цену на газ для населения. Об этом заявил глава партии «Слуга народа» (СН) Александр Корниенко в комментарии «Общественному» 4 марта

«Миссия МВФ завершила свою промежуточную работу. Они указали на нюансы в нашей совместной работе, которые их волнуют по выполнению договоренностей. Сказали, что скоро вернутся, в частности, после того, как закончится наша история с газом. Она продолжается до первого апреля», — сообщил Корниенко.

Глава СН отметил, что это не единственное условие, которое должна выполнить Украина для согласования кредитной программы МВФ. Шмыгаль назвал условия для второго транша от МВФ © Facebook, Денис Шмигаль

По его словам, представители миссии также указывают на важность судебной реформы и изменения антикоррупционного законодательства.

Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Теперь тариф составляет в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля тарифы вновь пойдут вверх — до 2,73 гривны (7,14 рубля).

После тарифных протестов президент Украины Владимир Зеленский распорядился снизить тарифы на газ для населения в условиях пандемии коронавируса. Кабмин принял решение, что газ будет по 6,99 грн (около 18 руб.) за кубометр на период карантина или до конца отопительного сезона. Таким образом, цена на газ стала ниже рыночной.

В середине февраля миссия МВФ завершила работу на Украине, так и не достигнув договоренностей о продолжении кредитования. Первый транш кредита в размере 2,1 млрд долларов Украина получила в июне 2020 года.