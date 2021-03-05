Президент Владимир Зеленский готов бросить вызов могуществу украинских олигархов везде, от энергетического и банковского секторов до политики и средств массовой информации. Об этом в своем блоге для Atlantic Council написала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель

В статье она перечислила достижения Зеленского в борьбе с засильем олигархов на Украине.

Пресс-секретарь Зеленского напомнила о санкциях в отношении Виктора Медведчука, который продолжал действовать «с тем же чувством почти полной безнаказанности, что и другие украинские олигархи».

«Это наконец изменилось в феврале 2021-го, когда Совет национальной безопасности и обороны постановил запретить три прокремлевских украинских телеканала, связанных с Медведчуком», — написала Мендель.

Какую Украину строит Зеленский © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля ввел санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.