Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об утверждении Положения о Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины». Об этом в четверг, 4 марта, сообщила пресс-служба главы государства

Согласно документу, Конгресс является консультативно-совещательным органом. Среди его основных задач, в частности, содействие эффективному завершению реформы местного самоуправления и налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов, а также мониторинг общественно-политических и социально-экономических процессов, происходящих в государстве на региональном и местном уровнях.

«Конгресс будет участвовать в выработке государственной региональной политики. Кроме того, он должен изучать и обобщать международный опыт в сфере территориального развития с учетом стандартов Европейской хартии местного самоуправления, а также организовывать работу по формированию состава делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы», — говорится в сообщении.

Какую Украину строит Зеленский © пресс-служба президента Украины

Главой Конгресса станет президент Украины. В его состав также войдут руководители Верховной Рады и Кабинета министров, руководство Офиса президента, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, министры, представители областных и районных государственных администраций и органов местного самоуправления, члены делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы и др.

Конгресс будет собираться на заседания в случае необходимости, но не реже одного раза в год. Решения будут приниматься большинством присутствующих.