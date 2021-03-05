Помощница председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Анжела Еременко осталась без работы после того, как написала в сети шуточный пост про поломку своего нового вибратора. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook 4 марта

Помощница главы ЦИК Украины шокировала «толковым подарком» © Анжела Еременко/Фейсбук

Самое обидное, рассказала тогда Еременко, что с игрушкой она «так и не сходила ни на одно свидание». Записью об этом, написанной в юмористической манере, чиновница поделилась со своими подписчиками.

«Я опубликовала пост в своем блоге под псевдонимом о вибраторе и через несколько часов мне написали, что я ничтожество: "Извращенка", "Шлюха", "Докатились, подарите ей быка"», — написала Еременко.

Женщину возмутило, что из госслужащих пытаются сделать людей, совсем оторванных от жизни, которые «занимаются сексом с выключенным светом в миссионерской позе и сильным моральным обликом», а также всегда и во всем выглядят «правильными».

«Я уволилась из ЦИК. Во-первых, потому, что быть открытой и шутить над тем, что я хочу, — для меня важнее любой должности, поэтому еще в понедельник я написала заявление. Во-вторых, потому, что та команда коммуникации, которую удалось построить, должна продолжить свое дело, не подвергаясь рискам новых вбросов и атак, а через меня это делать очень легко», — заявила она.

Еременко напомнила, что принимать качественные и правильные решения в пользу народа могут только те госслужащие, которые живут жизнью этого народа, а не кажутся «правильными». В завершение своего высказывания экс-чиновница рассказала, чем все-таки закончилась история со сломанной сек-игрушкой.

«И, кстати, мне прислали новый вибратор, сатисфаер таки хорош. А всем, кому печет чувство стыда, скажу, что сублимация в комментариях лишь усугубляет ситуацию, лучше займитесь сексом, это правда полезнее для здоровья), и не важно, это секс с собой или с вашим партнером!» — написала Еременко.

К слову, цена стимулятора Satisfyer варьируется в пределах от 3 до 20 тысяч рублей.