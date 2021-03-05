Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин опасается, что Закарпатье может повторить судьбу Крыма. Об этом на днях он написал в Facebook

Игорь Иваненко: Словакия приглашает Россию к расширению своих границ на запад? © Facebook, Игорь Иваненко Игорь Матович, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что готов рассчитаться за поставки российской вакцины «Спутник V», украинским Закарпатьем.

Однако тут же он уточнил, что это лишь шутка. Позднее министр иностранных дел Словакии Иван Корчок принес извинения за слова словацкого премьера. Извинился и сам Матович.

«Будет очень грустно и неправильно, если наша реакция ограничится публичными заявлениями и требованием извинений — не хочется, чтобы Закарпатье стало "вторым Крымом". Вы можете сказать, что до этого далеко и будете правы, но риски тоже безумны — от клановости и контрабанды до иностранного влияния, прежде всего российского», — написал Климкин.

Политолог Игорь Иваненко в интервью изданию Украина.ру рассказал, что у словацкой политической элиты может быть свой интерес в близости российской границы.

С 1919 по 1938 год территория Закарпатья под названием Подкарпатская Русь входила в состав Чехословакии. В 1945 году она стала частью УССР.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.