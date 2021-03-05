Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич 4 марта в эфире ток-шоу «Право на власть» на канале «1+1» заявил, что в 2014 году помог эвакуироваться с территории Крыма лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому

По словам Шуфрича, он с мандатом от и.о. президента Украины Александра Турчинова в один день с Петром Порошенко прибыл в Симферополь, при этом к нему отнеслись с уважением, а Порошенко встретили как предателя.

Депутат заявил, что действительно встречался с Владимиром Жириновским и решил помочь ему покинуть полуостров. Названа дата суда против Жириновского за поддержку ДНР и ЛНР © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Я обратился к [и. о. руководителя Администрации президента Украины Сергею] Пашинскому с просьбой отправить его домой. Потому что до 11 утра закрыли воздушное пространство, разрешили прилететь только Порошенко и мне. Украина, кстати, закрыла воздушное пространство. Они знали, что я прилетел от руководителя украинского государства, и тогда решили, что Жириновскому лучше лететь домой», — рассказал Шуфрич.

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии. На референдуме 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.