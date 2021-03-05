По словам Шуфрича, он с мандатом от и.о. президента Украины Александра Турчинова в один день с Петром Порошенко прибыл в Симферополь, при этом к нему отнеслись с уважением, а Порошенко встретили как предателя.
Депутат заявил, что действительно встречался с Владимиром Жириновским и решил помочь ему покинуть полуостров.
«Я обратился к [и. о. руководителя Администрации президента Украины Сергею] Пашинскому с просьбой отправить его домой. Потому что до 11 утра закрыли воздушное пространство, разрешили прилететь только Порошенко и мне. Украина, кстати, закрыла воздушное пространство. Они знали, что я прилетел от руководителя украинского государства, и тогда решили, что Жириновскому лучше лететь домой», — рассказал Шуфрич.
В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии. На референдуме 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.