Презентация состоялась на заседании межведомственной рабочей группы Кабинета Министров с участием Премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Цель стратегии, над которой работают более 230 экспертов и выше 50 общественных организаций и аналитических центров из разных регионов страны — это создание безбарьерного пространства для всех общественных групп, включая людей с инвалидностью, пожилых людей, молодых родителей с малолетними детьми и т. д.
«Сегодня мы встретились, чтобы свериться, как движется процесс подготовки Стратегии. Для меня было важным увидеть, что к работе привлечена большая команда экспертов, которые наработали более 600 предложений и инициатив. Было проведено более 30 интервью со специалистами соответствующих отраслей и 15 стратегических сессий. Поэтому есть все предпосылки, чтобы Стратегия жила не только на бумаге, но и была реализована», — отметила Елена Зеленская.
На заседании представители экспертных групп презентовали свои наработки по шести направлениям: физическая, информационная, общественная, экономическая, цифровая и образовательная безбарьерность.
«Сотни тысяч людей испытывают неудобства из-за ряда различных факторов. Это и неподходящая инфраструктура, и неприспособленные образовательные процессы, и бюрократические преграды в сфере оказания услуг. Национальная стратегия по созданию безбарьерного пространства в Украине призвана изменить эту ситуацию. Я благодарен первой леди Елене Зеленской за внимание к этой проблематике. Такую Стратегию действительно ждут много людей и семей. Мы должны сделать все для ее успешного внедрения», — отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Проект Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства до 9 марта будет обнародован для широкого общественного обсуждения. После его завершения документ будет утвержден Кабинетом Министров — это запланировано на середину апреля 2021 года.