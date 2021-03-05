Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в презентации предложений по проекту Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства на Украине. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства 4 марта

Презентация состоялась на заседании межведомственной рабочей группы Кабинета Министров с участием Премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Цель стратегии, над которой работают более 230 экспертов и выше 50 общественных организаций и аналитических центров из разных регионов страны — это создание безбарьерного пространства для всех общественных групп, включая людей с инвалидностью, пожилых людей, молодых родителей с малолетними детьми и т. д.

«Сегодня мы встретились, чтобы свериться, как движется процесс подготовки Стратегии. Для меня было важным увидеть, что к работе привлечена большая команда экспертов, которые наработали более 600 предложений и инициатив. Было проведено более 30 интервью со специалистами соответствующих отраслей и 15 стратегических сессий. Поэтому есть все предпосылки, чтобы Стратегия жила не только на бумаге, но и была реализована», — отметила Елена Зеленская.

Зеленская вышла в люди в новом образе, а хейт получила за старое © Елена Зеленская/Инстаграм

«Сотни тысяч людей испытывают неудобства из-за ряда различных факторов. Это и неподходящая инфраструктура, и неприспособленные образовательные процессы, и бюрократические преграды в сфере оказания услуг. Национальная стратегия по созданию безбарьерного пространства в Украине призвана изменить эту ситуацию. Я благодарен первой леди Елене Зеленской за внимание к этой проблематике. Такую Стратегию действительно ждут много людей и семей. Мы должны сделать все для ее успешного внедрения», — отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Проект Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства до 9 марта будет обнародован для широкого общественного обсуждения. После его завершения документ будет утвержден Кабинетом Министров — это запланировано на середину апреля 2021 года.