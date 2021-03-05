В январе Минск уже поставлял Киеву электричество в экстренном порядке. Тогда это было связано с ростом потребления на фоне аномальных холодов. С начала февраля Украина также возобновила импорт электроэнергии из России.
Эксперт отметил, что если эта история затянется, то Киеву придется тратить десятки миллионов: это не очень большие деньги, но это достаточно существенно.
«Украинские трейдеры не сильно хотят раскрывать эти данные, может, белорусы расскажут когда-нибудь», — указал Марунич.
Собеседник издания добавил, что отключение Россией подачи электричества возможно, и для этого не нужно ломать линии электропередачи.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.