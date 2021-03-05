Договоры о поставках электричества на Украину из России и Белоруссии заключаются между трейдерами, они непубличны, но это точно миллионы долларов. Об этом рассказал специалист по энергетике Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич: Украина на пороге энергетической катастрофы © кадр из видео Украина.ру

Эксперт отметил, что если эта история затянется, то Киеву придется тратить десятки миллионов: это не очень большие деньги, но это достаточно существенно.

«Украинские трейдеры не сильно хотят раскрывать эти данные, может, белорусы расскажут когда-нибудь», — указал Марунич.

Собеседник издания добавил, что отключение Россией подачи электричества возможно, и для этого не нужно ломать линии электропередачи.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.