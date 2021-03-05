Эксперт подчеркнул, что любые боевые действия рано или поздно заканчиваются подписанием договора о мире, и если руководители ДНР/ЛНР адекватно смотрят на вещи, то и они будут бороться за скорейшее наступление мира.
«Это не означает, что они не должны учитывать военную опасность для своего государства. Для них сейчас это первоочередная опасность, и на этом они будут концентрировать свое внимание», — указал Ищенко.
Политолог добавил, что даже если руководство страны наживается на войне, то все это нажитое имущество очень неустойчиво, и им рано или поздно предстоит легализовывать награбленное в мирное время при совершенно других условиях, когда на войну уже сослаться нельзя.