Ставку на ведение перманентных боевых действий делают только идиоты, которых хоронят вместе с этой перманентной войной. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Прямой эфир с Ростиславом Ищенко © Скриншот из видео Украина.ру

«Это не означает, что они не должны учитывать военную опасность для своего государства. Для них сейчас это первоочередная опасность, и на этом они будут концентрировать свое внимание», — указал Ищенко.

Политолог добавил, что даже если руководство страны наживается на войне, то все это нажитое имущество очень неустойчиво, и им рано или поздно предстоит легализовывать награбленное в мирное время при совершенно других условиях, когда на войну уже сослаться нельзя.