В другом варианте, который реализуется сейчас, Украину просто разрушают, вытягивая из нее последние ресурсы, как из предназначенного под снос дома забирают ненужные вещи, пояснил эксперт.
«Но Украина все еще надеется, что за нее будут бороться и что ей будут делать предложения одно лучше другого. Кстати, на это надеется и Лукашенко. Но только Лукашенко еще не прошел весь украинский путь. У него еще все впереди», — констатировал Ищенко.
Глобальная же проблема украинской элиты состоит в том, что она хочет быть зависимой от всех, полагая, что ей за это будут давать деньги, чего на самом деле не случится, резюмировал политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.