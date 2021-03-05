Самый идеальный для Запада вариант украинского кризиса состоял бы в том, чтобы Россия ввела на Украину войска и начала восстанавливать там конституционный порядок, что отняло бы огромное количество ресурсов и не дало бы никакого результата. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Прямой эфир с Ростиславом Ищенко © Скриншот из видео Украина.ру

«Но Украина все еще надеется, что за нее будут бороться и что ей будут делать предложения одно лучше другого. Кстати, на это надеется и Лукашенко. Но только Лукашенко еще не прошел весь украинский путь. У него еще все впереди», — констатировал Ищенко.

Глобальная же проблема украинской элиты состоит в том, что она хочет быть зависимой от всех, полагая, что ей за это будут давать деньги, чего на самом деле не случится, резюмировал политолог.

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