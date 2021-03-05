В преддверии выборов в Бундестаг Берлин не будет менять миграционное законодательство для упрощения въезда украинцев, так как эта тема болезненно воспринимается в обществе. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт рассказал, когда Украина лишится трудовых ресурсов © Facebook, Денис Жарких

При этом эксперт добавил, что, несмотря на планы Германии упростить процедуру легального въезда и трудоустройства украинских заробитчан, вряд ли удастся переориентировать этот «польский» поток на территорию ФРГ.

«Сейчас вряд ли Германия будет расширять квоты для трудовых мигрантов, особенно в преддверии выборов в Бундестаг, которые состоятся в сентябре этого года… Поскольку тема нелегальных или тем более легальных мигрантов достаточно болезненна для немецких обывателей, то, соответственно, накануне выборов вряд ли кто-то будет расширять трудовое законодательство», — подчеркнул Бондаренко.

Также он указал на фактор языкового барьера: если с поляками его практически нет, особенно у западных украинцев, то немецким языком владеет не так много украинских граждан.

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