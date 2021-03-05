Бондаренко отметил, что в результате миграционной реформы в Великобритании ожидается отток порядка миллиона трудовых мигрантов, среди которых 75% составляют поляки. Это значит, что многие украинцы, привыкшие ездить на заработки в Польшу, рискуют остаться без работы.
При этом эксперт добавил, что, несмотря на планы Германии упростить процедуру легального въезда и трудоустройства украинских заробитчан, вряд ли удастся переориентировать этот «польский» поток на территорию ФРГ.
«Сейчас вряд ли Германия будет расширять квоты для трудовых мигрантов, особенно в преддверии выборов в Бундестаг, которые состоятся в сентябре этого года… Поскольку тема нелегальных или тем более легальных мигрантов достаточно болезненна для немецких обывателей, то, соответственно, накануне выборов вряд ли кто-то будет расширять трудовое законодательство», — подчеркнул Бондаренко.
Также он указал на фактор языкового барьера: если с поляками его практически нет, особенно у западных украинцев, то немецким языком владеет не так много украинских граждан.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.