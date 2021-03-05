Россия с её слабой позицией на международном уровне не пойдёт на признание или включение ДНР/ЛНР в свой состав, если только Украина её не спровоцирует или Запад не загонит в угол. Об этом рассказал американо-российский журналист Павел Кожевников в интервью изданию Украина.ру

Павел Кожевников: Украина для США - выигрышный плацдарм для военных действий © Facebook, Pavel Kozhevnikov

«Чем дальше неустроенность этих никем не признанных республик будет, тем выгоднее для Украины и для Запада. Расчёт прост: хотели вы быть в России, хлопцы, ну вот и живите: каждый день обстрелы, Россия ничего, кроме гуманитарной помощи, не делает, своими не признаёт. Насколько хватит терпения у этих хлопцев — остаётся гадать, думаю, ненадолго», — сетует Кожевников.

Поэтому России нужно открыто заявить, что либо Киев выполняет Минские договорённости, либо Россия вводит миротворческий контингент на границу этих провинций с Украиной и начинает восстановление нормальной жизни там, подчеркнул публицист.

Собеседник издания добавил, что России необязательно посылать контингент миротворцев одной, это вполне могли бы сделать её союзники по ОДКБ.

Полностью интервью можно прочитать здесь.