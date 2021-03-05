Решения президента Белоруссии Александра Лукашенко приведут Белоруссию к повторению судьбы Украины. Об этом в интервью Украина.ру сказал политолог Дмитрий Болкунец

«С Лукашенко Беларусь ждет судьба Украины, которая прошла этот путь ускоренным темпом. Хотя у Украины было больше возможностей для экономического роста… Украина погрязла в коррупции, а Беларусь просто зажата в тисках диктатуры, которая никогда не дает возможности для развития», — отметил политолог.

По словам Болкунца, некоторые силы на Западе не заинтересованы в экономической конкуренции со стороны Белоруссии и постараются ослабить ее любыми методами. Американский эксперт Злобин сказал, как на Западе реально относятся к Украине и Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Он добавил, что так же происходит с Украиной, — если бы она была важным элементом, ей помогали бы кредитами и модернизацией, но за 7 лет после Еромайдана она скатилась до уровня беднейших стран Африки.

При Лукашенко Беларусь не имеет возможности для экономического скачка, ее ждет деградация, отток молодежи и отъезд кадров, сказал эксперт.

Лукашенко сделал так, что вся белорусская экономика завязана на Россию, а для диверсификации экономики у него сейчас нет денег, заключил Болкунец.



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