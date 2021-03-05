Ранее Верховная Рада одобрила перезапуск судебной реформы, поддержав в первом чтении законопроект №3711-д, который восстанавливает работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).
«Сейчас все сконцентрировано на судебной системе. Я так понимаю, для Вашингтона самое главное — это судебная система, а потом инвестиции. Они должны четко понимать, что в случае, если они зайдут, они уже не выйдут потом по разным причинам», — сказал Бизяев.
Ранее агентство США по международному развитию (USAID) сообщило о подготовке тендера на реализацию проекта об укреплении независимости и подотчетности судебных институтов на Украине, а также улучшении качества оказываемых населению услуг и доступа к ним. На эти цели планируется направить до $24,9 миллиона. Проект рассчитан на пять лет.
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