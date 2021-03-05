Вашингтон заинтересован в судебной реформе на Украине, чтобы обеспечить себе юридическое поле для инвестиций. Об этом украинский политолог Руслан Бизяев сказал в интервью изданию Украина.ру

Рада одобрила перезапуск судебной реформы © rada.gov.ua

«Сейчас все сконцентрировано на судебной системе. Я так понимаю, для Вашингтона самое главное — это судебная система, а потом инвестиции. Они должны четко понимать, что в случае, если они зайдут, они уже не выйдут потом по разным причинам», — сказал Бизяев.

Ранее агентство США по международному развитию (USAID) сообщило о подготовке тендера на реализацию проекта об укреплении независимости и подотчетности судебных институтов на Украине, а также улучшении качества оказываемых населению услуг и доступа к ним. На эти цели планируется направить до $24,9 миллиона. Проект рассчитан на пять лет.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.