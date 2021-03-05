Команда президента Украины Владимира Зеленского, введя санкции против ряда физических и юридических лиц в стране, начала пересмотр итогов приватизации 90-х годов, который может завершиться уже к концу года. Об этом украинский политолог Руслан Бизяев сказал в интервью изданию Украина.ру

СНБО Украины ввел санкции против 19 юридических и 8 физических лиц © Facebook, ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.

«Тот процесс, который мы сейчас наблюдаем, возможно, станет первым шагом к национализации и пересмотру итогов приватизации 90-х годов. Естественно, это может отразиться на всех ключевых олигархах… Я думаю, что этот процесс, скорее всего, может пройти до конца года», — заявил Бизяев.

При этом он отметил, что в нефтегазовой сфере интересы украинского руководства частично пересекаются с интересами Вашингтона, который заинтересован в заходе в банковскую сферу Украины, в госмонополии и в «Энергоатом».

В санкционный список, кроме Медведчука и его супруги, попали: Константин Вацковский (гражданин России), Виталий Донченко (гражданин России), Наталья Лавренюк (гражданка Украины. Ее называют гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции против него и принадлежащих ему телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne были введены 2 февраля сроком на пять лет), Сергей Лисогор (гражданин России), Александр Маслюк (гражданин России), Михаил Попов (гражданин России).

По данным главреда украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова, шестеро вышеперечисленных граждан являются доверенными лицами из ближайшего окружения Медведчука и Марченко, а 19 компаний так или иначе с ними связаны.

Марченко и Лавренюк попали в санкционный список из-за того, что являются собственницами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области. По данным СМИ, жена Медведчука владеет 75% завода, а гражданская жена Козака — 25%. Предприятие обеспечивает нефтепродуктами территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Санкции против Лавренюк могли ввести и как против иностранного лица, так как у нее есть паспорт гражданки РФ.

СНБО также поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление». Данилов сообщил, что приватизации этого объекта через Фонд госимущества не было и что он оказался в частной собственности «непонятным нам пока образом».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.