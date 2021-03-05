В течение года об экс-кандидате в президенты Белоруссии и лидере оппозиции Светлане Тихановской забудут, потому что она исчерпывает весь свой политический потенциал и без того скудный. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант

Ранее Светлана Тихановская в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag заявила, что режим Лукашенко падет весной.

«Она мало кем управляет, плюс недавние кадры, где она обсуждает со своими соратниками возможность захвата административных зданий. Затем в интервью Гордону она признаётся, что находится на содержании литовских спецслужб и литовского государства. Все это хоронит её политические перспективы», — считает Алексей Дзермант.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Тихановская открестилась от попытки захвата Гомеля © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Утверждается, что планы о захвате административных зданий Гомеля обсуждались на встрече 5 августа 2020 года, на которой присутствовала Тихановская. Подтверждая эти данные, ведомство опубликовало видео со встречи.