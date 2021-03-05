Ранее Светлана Тихановская в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag заявила, что режим Лукашенко падет весной.
«Она мало кем управляет, плюс недавние кадры, где она обсуждает со своими соратниками возможность захвата административных зданий. Затем в интервью Гордону она признаётся, что находится на содержании литовских спецслужб и литовского государства. Все это хоронит её политические перспективы», — считает Алексей Дзермант.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее СК Белоруссии обвинил четырех доверенных лиц Тихановской в вынашивании планов по захвату Гомеля. По данным ведомства, для осуществления замысла соратники лидера оппозиции искали желающих среди военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и МЧС.
Утверждается, что планы о захвате административных зданий Гомеля обсуждались на встрече 5 августа 2020 года, на которой присутствовала Тихановская. Подтверждая эти данные, ведомство опубликовало видео со встречи.