Президент Белоруссии Александр Лукашенко постарается извлечь выгоду при решении судьбы политзаключенных. Об этом в интервью Украина.ру сказал политолог Дмитрий Болкунец

По словам политолога, Лукашенко «любит торговать политзаключенными и с Западом, и с Востоком». Он предположил, что начальники «Газпрома» могли просить президента РФ обсудить на встрече в Сочи вопрос освобождения экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. Болкунец объяснил, зачем Лукашенко нужен суд над Бабарико © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

«Лукашенко говорил, что если Бабарико заплатит деньги, то он его отпустит. Я, кстати, увидел, что какая-то сумма пришла на счет "Белгазпромбанка" буквально сразу же после возвращения Лукашенко из Сочи, около 50-60 млн евро. Может быть, это какая-то новая тактика политика, и через какое-то время банкира отпустят. Но я не исключаю, что Бабарико все-таки осудят, а потом помилуют», — сказал Болкунец.

При этом положение оппозиционера Сергея Тихановского сложнее, отметил политолог, поскольку его жену Светлану Тихановскую, возглавившую оппозицию, Лукашенко объявил в розыск и требует ее возвращения в Белоруссию.

Также Болкунец предположил, что оппозиционерка Мария Колесникова может выйти на свободу весной, а остальных 200 политзаключенных Лукашенко «попытается задорого продать Западу».

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