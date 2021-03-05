По словам политолога, Лукашенко «любит торговать политзаключенными и с Западом, и с Востоком». Он предположил, что начальники «Газпрома» могли просить президента РФ обсудить на встрече в Сочи вопрос освобождения экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.
«Лукашенко говорил, что если Бабарико заплатит деньги, то он его отпустит. Я, кстати, увидел, что какая-то сумма пришла на счет "Белгазпромбанка" буквально сразу же после возвращения Лукашенко из Сочи, около 50-60 млн евро. Может быть, это какая-то новая тактика политика, и через какое-то время банкира отпустят. Но я не исключаю, что Бабарико все-таки осудят, а потом помилуют», — сказал Болкунец.
При этом положение оппозиционера Сергея Тихановского сложнее, отметил политолог, поскольку его жену Светлану Тихановскую, возглавившую оппозицию, Лукашенко объявил в розыск и требует ее возвращения в Белоруссию.
Также Болкунец предположил, что оппозиционерка Мария Колесникова может выйти на свободу весной, а остальных 200 политзаключенных Лукашенко «попытается задорого продать Западу».
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