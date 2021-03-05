В начале года Великобритания запустила план миграционной реформы, которая отдает преимущества квалифицированным специалистам. Таким образом страна после выхода из ЕС решила резко ограничить приток низкоквалифицированных кадров.
Бондаренко напомнил, что в большинстве своем в Великобритании трудились поляки, которые теперь будут вынуждены вернуться на родину и искать работу там.
«По последним данным британской прессы, из Великобритании ожидается отток не менее миллиона рабочих, из них можно предположить, что процентов 75 — это поляки. Соответственно, будет создаваться некий ажиотаж на рынке труда в той же Польше, поэтому значительное количество украинцев, которые привыкли ездить на заработки в Польшу, будут лишены такой возможности», — подчеркнул политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.