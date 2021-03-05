На Украине главенствует олигархическая экономика, поэтому «раскулачивание» олигархов вряд ли принесет пользу. Об этом сообщил директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Зеленский боится, что олигархи объединятся и свергнут его — СМИ © пресс-служба президента Украины

По его словам, США предъявляют требования деолигархизации ко всем таким странам, как Украина, начиная с государств Балканского полуострова.

«Во всех остальных странах они этой цели добились. У нас, насколько я понимаю, те люди, которые ведут политику от имени [Владимира] Зеленского (он себя проявил как слабак), не уничтожают старых олигархов, но показательно пощипывают и предъявляют их американцам. Но параллельно с этим идет процесс усиления части новых олигархов. Усиливается [Петр] Порошенко (хоть он и не играет с Зеленским), [Арсен] Аваков продолжает набирать финансовые и другие возможности. Поэтому здесь речь идет не о деолигархизации, а о переформатировании нашего олигархического ландшафта. Часть старых олигархов теряет свои позиции, а новые усиливаться не хотят, потому что боятся американцев», — добавил эксперт.

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