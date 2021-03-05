«Если деолигархизировать экономику, то она просто разрушится в том виде, в котором она существует сейчас. В этом случае нужно будет выстраивать новую экономику, как американцы выстраивают у нас новую систему органов управления по борьбе с коррупцией и других сферах. Насколько я понимаю, работа против олигархов пошла. Но у нас остается очень туманное представление о том, кто такие олигархи», — сказал Рудяков.
По его словам, США предъявляют требования деолигархизации ко всем таким странам, как Украина, начиная с государств Балканского полуострова.
«Во всех остальных странах они этой цели добились. У нас, насколько я понимаю, те люди, которые ведут политику от имени [Владимира] Зеленского (он себя проявил как слабак), не уничтожают старых олигархов, но показательно пощипывают и предъявляют их американцам. Но параллельно с этим идет процесс усиления части новых олигархов. Усиливается [Петр] Порошенко (хоть он и не играет с Зеленским), [Арсен] Аваков продолжает набирать финансовые и другие возможности. Поэтому здесь речь идет не о деолигархизации, а о переформатировании нашего олигархического ландшафта. Часть старых олигархов теряет свои позиции, а новые усиливаться не хотят, потому что боятся американцев», — добавил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.