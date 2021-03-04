Четыре десятка американских сенаторов призвали президента США Джо Байдена ввести новые санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», сообщило агентство Bloomberg 4 марта

Ранее Госдепартамент США не стал расширять санкционный список в отношении компаний-участников «Северного потока — 2».

«Строительство проекта продолжается, и в открытом доступе имеется информация о судах и компаниях, участвующих в подлежащей санкциям деятельности», — приводит Bloomberg цитату из письма сенаторов.

Документ подписали влиятельный конгрессмен из Техаса Тед Круз и еще 39 сенаторов США. Это ровно 40% от общего количества конгрессменов.

Они раскритиковали доклад госдепартамента от 19 февраля 2021 года о «Северном потоке — 2» и связанными с ним санкциями, в котором значилось только одно российское судно-трубоукладчик и его владелец, уже подпавшие под американские санкции.

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В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток — 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.