Ранее Госдепартамент США не стал расширять санкционный список в отношении компаний-участников «Северного потока — 2».
«Строительство проекта продолжается, и в открытом доступе имеется информация о судах и компаниях, участвующих в подлежащей санкциям деятельности», — приводит Bloomberg цитату из письма сенаторов.
Документ подписали влиятельный конгрессмен из Техаса Тед Круз и еще 39 сенаторов США. Это ровно 40% от общего количества конгрессменов.
Они раскритиковали доклад госдепартамента от 19 февраля 2021 года о «Северном потоке — 2» и связанными с ним санкциями, в котором значилось только одно российское судно-трубоукладчик и его владелец, уже подпавшие под американские санкции.
Все остальные суда, участвующие в прокладке трубопровода, в документе не указаны, как и компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги, говорится в письме сенаторов.
В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток — 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.
В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.
С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.