Большинство украинцев уверено, что за ресторан на первом свидании должен платить мужчина, а вот согласиться на секс сразу после знакомства готовы только 5% опрошенных граждан. Такие результаты опроса 4 марта опубликовала Социологическая группа «Рейтинг»

Как оказалось, украинцы считают, что бОльшая активность в отношениях, в том числе и при первой встрече должна исходить от мужчины. Так, например, 56% респондентов ответили, что приглашать на свидание должен именно представитель сильного пола. При этом 79% опрошенных уверены, что он же обязан оплатить поход в ресторан.

Ровно половина отвечавших заявила, что секс на первом свидании для них недопустим, 44% указали, что это зависит от обстоятельств и только 5% опрошенных признались, что могли бы на такое пойти, что вполне нормально. Примечательно, что запретной интимную связь при знакомстве считают в основном женщины.

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Опрошенные рассказали, что в их отношениях секс чаще всего инициирует мужчина (40%), и только в 6% случаев предлагает женщина. Остальные респонденты заявили, что у них все обоюдно.

Активность свойственна украинским мужчинам и в вопросе финансов, только 18% респондентов отметили, что женщина в их семье зарабатывает больше.

Между тем, с утверждениями типа «жена должна слушаться мужа», «роль домохозяйки — полноценная реализация для женщины», «мужчины умнее женщин» большинство опрошенных не согласилось, заявив, что считают эти стереотипы архаичными.