Как оказалось, украинцы считают, что бОльшая активность в отношениях, в том числе и при первой встрече должна исходить от мужчины. Так, например, 56% респондентов ответили, что приглашать на свидание должен именно представитель сильного пола. При этом 79% опрошенных уверены, что он же обязан оплатить поход в ресторан.
Ровно половина отвечавших заявила, что секс на первом свидании для них недопустим, 44% указали, что это зависит от обстоятельств и только 5% опрошенных признались, что могли бы на такое пойти, что вполне нормально. Примечательно, что запретной интимную связь при знакомстве считают в основном женщины.
Социологи связывают такие результаты с тем, что социально одобряемым в обществе продолжает оставаться поведение скромной женщины и активного мужчины, что часто сохраняется даже в устоявшихся парах.
Опрошенные рассказали, что в их отношениях секс чаще всего инициирует мужчина (40%), и только в 6% случаев предлагает женщина. Остальные респонденты заявили, что у них все обоюдно.
Активность свойственна украинским мужчинам и в вопросе финансов, только 18% респондентов отметили, что женщина в их семье зарабатывает больше.
Между тем, с утверждениями типа «жена должна слушаться мужа», «роль домохозяйки — полноценная реализация для женщины», «мужчины умнее женщин» большинство опрошенных не согласилось, заявив, что считают эти стереотипы архаичными.