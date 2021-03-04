Почти 19% респондентов связывают свои надежды на мир в Донбассе с партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), на пропрезидентскую партию «Слуга народа» в этом вопросе надеются чуть более 15%.
Почти 12% украинцев надеются, что мир в Донбасс принесёт «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Более 8% в роли миротворца видят «Батькивщину» Юлии Тимошенко.
Симпатии избирателей на ближайших парламентских выборах распределились бы почти поровну между «слугами народа» и ОПЗЖ.
Таким образом соратники Зеленского получили бы 142 места в Раде, их оппоненты из «Оппоплатформы» — 132. «Евросолидарность» и «Батькивщина» довольствовались бы 100 и 75 голосами соответственно.