Почти 30% украинцев считают, что ни одна из партий Верховной Рады не способна предложить продуманные и реалистичные решения для окончания войны в Донбассе. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного центром «Социальный мониторинг» с 19 по 28 февраля

Украина.ру на Youtube Дмитрий Перлин рассказал, кто отдал приказ Зеленскому начать репрессии на Украине