На ближайших выборах главы государства за нынешнего президента Украины Владимира Зеленского отдали бы голоса 24,6% граждан страны. При этом почти половина украинцев считает, что действующий глава государства полностью управляем из-за рубежа. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного центром «Социальный мониторинг» с 19 по 28 февраля

Украину готовят к войне. Кому это нужно © Facebook, Операція об'єднаних сил Виктор Медведчук заручился бы поддержкой 16,3% избирателей.

Чуть более 15% участников опроса хотели бы видеть во главе страны лидера партии «Европейская солидарность», пятого президента Украины Петра Порошенко.

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко может рассчитывать на поддержку 11,1% украинцев.

Почти 43% жителей Украины, большинство из которых живут в Донбассе и в южных регионах страны, выступают за досрочные президентские выборы.

Относительно самостоятельности президента Зеленского в принятии решений мнение респондентов распределились следующим образом: почти 44% опрошенных считают его полностью подконтрольным другим странам и международным организациям, более 40% признали зависимость Зеленского только по отдельным вопросам.

Лишь 8,5% респондентов признают Зеленского самостоятельным политиком.