Украину готовят к войне. Кому это нужно
Украину готовят к войне. Кому это нужно
© Facebook, Операція об'єднаних сил
Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заручился бы поддержкой 16,3% избирателей.

Чуть более 15% участников опроса хотели бы видеть во главе страны лидера партии «Европейская солидарность», пятого президента Украины Петра Порошенко.

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко может рассчитывать на поддержку 11,1% украинцев.

Почти 43% жителей Украины, большинство из которых живут в Донбассе и в южных регионах страны, выступают за досрочные президентские выборы.

Относительно самостоятельности президента Зеленского в принятии решений мнение респондентов распределились следующим образом: почти 44% опрошенных считают его полностью подконтрольным другим странам и международным организациям, более 40% признали зависимость Зеленского только по отдельным вопросам.

Лишь 8,5% респондентов признают Зеленского самостоятельным политиком.

 