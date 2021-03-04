Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заручился бы поддержкой 16,3% избирателей.
Чуть более 15% участников опроса хотели бы видеть во главе страны лидера партии «Европейская солидарность», пятого президента Украины Петра Порошенко.
Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко может рассчитывать на поддержку 11,1% украинцев.
Почти 43% жителей Украины, большинство из которых живут в Донбассе и в южных регионах страны, выступают за досрочные президентские выборы.
Относительно самостоятельности президента Зеленского в принятии решений мнение респондентов распределились следующим образом: почти 44% опрошенных считают его полностью подконтрольным другим странам и международным организациям, более 40% признали зависимость Зеленского только по отдельным вопросам.
Лишь 8,5% респондентов признают Зеленского самостоятельным политиком.