Украинская певица Настя Каменских анонсировала выход новой песни, премьера которой должна состояться в пятницу, 5 марта. Показала исполнительница и свой новый образ с асимметричной объемной прической. Соответствующий пост она выложила 3 марта в Instagram

Трек Каменских называется «Девочки рулят», он войдет в новый альбом вместе с композициями «Чувства» и Vibe. Артистка поделилась с поклонниками, что начала работу над этими новинками еще в апреле прошлого года, желая вместить в песни всю женскую суть.

«Ведь мы, девочки — такие девочки. Умеем быть одновременно страстными и нежными, спокойными и энергичными, серьёзными и иногда немного капризными. Загадочными и веселыми, чувственными и эффектными. Мы разные и в этом наша сила!» — написала Каменских.

Седокова сравнила шоу Галкина, на котором была, с экскрементами © Анна Седокова/Инстаграм

«Страшко», «Настя, у тебя из левого уха волосы растут. Ты выдергивай их, уже некрасиво», «С такими волосами шарф не нужен», «Это взрыв на макаронной фабрике?», «Фу, путана старая!», «Вы дура, вам говорили?», «Детей-то так и нет? Потап уже не может?» «Наркоманы конченные!» — ответили подписчики.

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Не так давно владелец проката авто на Мальдивах обвинил Каменских и ее мужа продюсера Алексея Потапенко (Потапа) в том, что они испачкали его автомобиль и бросили его. Бизнесмен утверждал, что нашел в машине даже следы запрещенных веществ. Ранее Потап заявлял, что они с женой любят отдыхать на полную катушку и ничего страшного в этом не видят.