Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции 4 марта, транслировавшейся в YouTube, рассказал о работе украинских ученых над вакциной от коронавирусной инфекции

Он подчеркнул, что другие страны мира уже создали ряд вакцин.

«На сегодняшний день уже так много вакцин разработано. Украинская вакцина действительно начала разрабатываться, и группа украинских ученых над этим работала. Моя личная позиция — сегодня уже есть конкурентный рынок, которым надо просто пользоваться и использовать», — сказал премьер.

По словам Шмыгаля, на разработку у украинских ученых уйдет еще 9-10 месяцев, плюс потребуется время на испытания. Таким образом, вакцина будет готова к началу 2022 года. Разработчик украинской вакцины от COVID привился американской © Vasiliy Vlassov/Facebook

Глава Кабмина отметил, что в 2022-2023 годах ситуация с коронавирусом и вакцинами в мире полностью изменится.

При этом производство препаратов от COVID-19 других производителей растет, и они совершенствуются, поэтому нет смысла контрактовать украинскую вакцину на будущие годы, добавил он.

Ранее Шмыгаль заявил, что на Украине началась третья волна коронавируса. Он подчеркнул, что для спасения экономики страны правительство будет, пока возможно, управлять адаптивным карантином, но в случае перегрузки медицинской системы придется снова ввести жесткий локдаун.