Украина может рассчитывать на второй транш от МВФ до июня этого года, если будут решены пять ключевых вопросов в переговорах с Международным валютным фондом. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 4 марта на пресс-конференции, посвященной году работы правительства, передает «Интерфакс-Украина»

«Осталось снять в конце марта верхнюю границу цены на газ в 6,99 грн/куб., согласование макропоказателей на 2022-2023 годы… и три ключевых вопроса — судебная реформа (закон о Высшем совете правосудия), закон об усилении уголовной ответственности за незаполнение декларации или заполнение ее не должным образом, а также закон о НАБУ — о назначении главы и его легитимизации в соответствии с Конституцией», — сказал премьер.

Он подчеркнул, что последние три вопроса лежат в плоскости компетенций Рады.

Злостные неплательщики. Почему украинцы больше не могут оплачивать услуги ЖКХ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля тарифы должны были пойти вверх — до 2,73 гривны (7,14 рубля).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился снизить тарифы на газ для населения в условиях пандемии коронавируса. Кабмин принял решение, что газ будет по 6,99 грн (около 18 рублей) за кубометр на период карантина или до конца отопительного сезона. Однако люди стали выходить на массовые протесты.