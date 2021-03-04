Отбывавшие в России сроки по разным статьям украинцы создали беспартийное объединение с целью защиты прав и освобождения политзаключенных. Заявление основателей 4 марта опубликовал в Facebook украинский режиссер Олег Сенцов, ранее отбывавший срок в РФ по обвинению в терроризме

Сенцов объединился с Балухом для освобождения политзаключенных © AP, Jean-Francois Badias

«Платформа занимается борьбой за освобождение всех украинских граждан, которые находятся за решеткой в ​​результате агрессии Российской Федерации: политзаключенных, заложников, военнопленных», — говорится в обращении.

Сенцов заявил, что платформа действует исключительно на основе норм международного права, внутреннего законодательства Украины, норм Устава ООН, международных конвенций, решений международных судов и резолюций других международных правовых организаций.

Среди учредителей: Станислав Асеев, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Владимир Жемчугов, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Игорь Козловский, Игорь Мовенко, Евгений Панов, Исмаил Рамазанов, Николай Семена, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Ахтем Чийгоз и Александр Шумков.

Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Его задержали сотрудники ФСБ среди членов диверсионной группы, которая готовила теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

Балух отбывал в России срок за хранение боеприпасов и нападение на сотрудника ФСИН и вернулся на Украину в результате обмена заключенными в сентябре 2019 года. Шумков в 2018 году был приговорен в РФ к четырем годам общего режима за участие в организации «Правый сектор»*.

Донецкий журналист Асеев был осужден в ДНР за шпионаж. Аналогичное обвинение было выдвинуто украинскому журналисту Сущенко в РФ.

Украинский студент Гриб был осужден в России за подготовку террористического акта в отношении российских детей на школьной линейке.

* Организация запрещена в РФ.