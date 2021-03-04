Презентация состоялась в Михайловском Златоверхом монастыре с участием представителей неканонической «Православной церкви Украины», Украинской грекокатолической церкви, Духовного управления мусульман Крыма (действующего на Украине) и иностранных послов.
«Платформа занимается борьбой за освобождение всех украинских граждан, которые находятся за решеткой в результате агрессии Российской Федерации: политзаключенных, заложников, военнопленных», — говорится в обращении.
Сенцов заявил, что платформа действует исключительно на основе норм международного права, внутреннего законодательства Украины, норм Устава ООН, международных конвенций, решений международных судов и резолюций других международных правовых организаций.
Среди учредителей: Станислав Асеев, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Владимир Жемчугов, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Игорь Козловский, Игорь Мовенко, Евгений Панов, Исмаил Рамазанов, Николай Семена, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Ахтем Чийгоз и Александр Шумков.
Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Его задержали сотрудники ФСБ среди членов диверсионной группы, которая готовила теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
Балух отбывал в России срок за хранение боеприпасов и нападение на сотрудника ФСИН и вернулся на Украину в результате обмена заключенными в сентябре 2019 года. Шумков в 2018 году был приговорен в РФ к четырем годам общего режима за участие в организации «Правый сектор»*.
Донецкий журналист Асеев был осужден в ДНР за шпионаж. Аналогичное обвинение было выдвинуто украинскому журналисту Сущенко в РФ.
Украинский студент Гриб был осужден в России за подготовку террористического акта в отношении российских детей на школьной линейке.
* Организация запрещена в РФ.