Уже более 100 случаев побочного эффекта зафиксировали на Украине после прививки вакциной от коронавируса из Индии. Об этом 4 марта сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook

По его данным, первую прививку от коронавируса получили уже почти 10 тысяч человек. При этом зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах.

«Зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах, то есть чуть более 1% от всех вакцинированных. Один случай квалифицирован как серьезный и привел к госпитализации человека», — заявил Радуцкий.

Он также отметил, что вакцина от коронавируса является безопасной. На Украине вакцины с истекающим сроком годности отдадут журналистам и священникам © REUTERS, Willy Kurniawan/File Photo

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. За последние сутки был зафиксирован скачок по числу больных — более 10 тысяч человек. В Киеве за сутки подтвердили еще 868 случая заболевания коронавирусом, умер 21 пациент.

Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января. Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.

Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.