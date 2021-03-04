Ставка повышена впервые с апреля 2019 года, когда НБУ опустил ее до 17,5% годовых.
«По предварительным оценкам НБУ, инфляция продолжила ускорение и в феврале. Потребительская инфляция, рассчитанная по данным онлайн-мониторинга, превысила прогноз НБУ, а инфляционные ожидания остались повышенными», — заявил он.
Гелетий также отметил, что в январе рост потребительских цен достиг 6,1% в годовом измерении.
Ранее Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 6% с 22 января 2020 года. Ставка оставалась на минимальном в истории уровне Украины.
Учетная ставка — это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Опосредованно ставка должна определять цену кредитов на рынке.