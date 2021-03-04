Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку с 6 до 6,5% годовых с 5 марта 2021 года. Об этом 4 марта сообщил и.о. главы НБУ Юрий Гелетий на брифинге, который транслировался на YouTube

Ставка повышена впервые с апреля 2019 года, когда НБУ опустил ее до 17,5% годовых.

«По предварительным оценкам НБУ, инфляция продолжила ускорение и в феврале. Потребительская инфляция, рассчитанная по данным онлайн-мониторинга, превысила прогноз НБУ, а инфляционные ожидания остались повышенными», — заявил он.

Деньги и Байден: зачем глава Нацбанка Украины срочно вылетел в Вашингтон © AP, Carolyn Kaster

Ранее Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 6% с 22 января 2020 года. Ставка оставалась на минимальном в истории уровне Украины.

Учетная ставка — это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Опосредованно ставка должна определять цену кредитов на рынке.