«Со мной никаких разговоров об отставке ниоткуда не было, в последнее время тоже. Все остальное… Я просто скажу: не читайте всякие телеграм-каналы. Там слухи, сплетни… Когда будет официальная информация, мы ее официально же и озвучим», — заявил Денис Шмыгаль.
Согласно соцопросу, проведенному на Украине в январе, большинство респондентов высказалось за отставку правительства премьера Дениса Шмыгаля из-за поднятия жилищно-коммунальных тарифов.
С 1 января на Украине существенно выросли тарифы на газ для населения. Страну охватили протесты, которые не утихают даже после решения Шмыгаля ввести временное госрегулирование тарифов.