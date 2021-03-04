Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции, посвященной году работы правительства, в четверг, 4 марта, прокомментировал слухи о своей отставке

«Со мной никаких разговоров об отставке ниоткуда не было, в последнее время тоже. Все остальное… Я просто скажу: не читайте всякие телеграм-каналы. Там слухи, сплетни… Когда будет официальная информация, мы ее официально же и озвучим», — заявил Денис Шмыгаль.

Попов рассказал, при каких условиях Шмыгаль уйдет в отставку © Facebook, Денис Шмигаль Дениса Шмыгаля из-за поднятия жилищно-коммунальных тарифов.

С 1 января на Украине существенно выросли тарифы на газ для населения. Страну охватили протесты, которые не утихают даже после решения Шмыгаля ввести временное госрегулирование тарифов.