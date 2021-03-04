Верховная Рада не приняла в первом чтении закон «Об обращении оружия в Украине». Трансляцию из парламента 4 марта вел телеканал «Рада»

Стрелять или не стрелять: легализуют ли на Украине ношение оружия? © CC0, Pixabay поддержали 88 депутатов.

За возвращение законопроекта в комитет для доработки проголосовали 209 нардепов, а 214 парламентариев предложили вернуть закон на дообработку авторам. Таким образом, закон на доработку отправлен не будет.

Законопроект № 4335 об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему предполагает регулирование оборота оружия на Украине, что может стать шагом к его последующей легализации. Председатель подкомитета Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Дануца отметил, что Украина — единственная в Европе страна, которая до сих пор не имеет закона об обороте оружия.

На сегодняшний день это регулируется постановлением Верховной Рады от 1992 года, запрещающим гражданам приобретать и использовать огнестрельное оружие. Исключением является охотничье гладкоствольное и нарезное оружие.