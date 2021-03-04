Украинская теннисистка Элина Свитолина снялась в эротической фотосессии, где позировала в постели без одежды. Соответствующий пост 3 марта разместила в Instagram фотограф Лана Фурсова

Снимки известной спортсменки были сделаны в одном из отелей Киева, где она предстала перед объективном обнаженной, прикрываясь то одеялом, то подушкой.

Отдельно была сделана серия фотографий, на которых теннисистка стоит в расстегнутых джинсах топлес, спрятав грудь за журналом Vogue.

Кроме того, в конце февраля Свитолина объявила о расставании с французским теннисистом Гаэлем Монфисом, с которым состояла в отношениях больше года.

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В среду, 3 марта, Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Дохе, обыграв японку Мисаки Дои со счетом 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 5 минут.

В полуфинале украинка сразится с гражданкой Белоруссии Викторией Азаренко. Игра назначена на четверг, 4 марта, в 18:00 по Москве.

Некоторые фанаты спорта предполагают, что Свитолина может проиграть первой ракетке Белоруссии, поэтому и решила отвлечь внимание на свою откровенную фотосессию. Другие уверены, что это реакция девушки на разрыв с ее молодым человеком.