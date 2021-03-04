Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что цена на электроэнергию для населения останется на уровне 1,68 гривны/кВт·ч. Об этом он заявил на пресс-конференции «Год работы правительства» в четверг, 4 марта, сообщает агентство «Украинские новости»

Зеленский рассказал, как решить вопрос тарифов © пресс-служба президента Украины

Он также подчеркнул, что есть задержка по погашению долгов, которые должны были быть погашены в 4-м квартале 2020 года.

С 3 января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии, а с 1 февраля — из России. Из России Украина начала импорт на коммерческих условиях.

Ранее председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк заявил, что тариф на электроэнергию для населения 1,68 гривны/кВт·ч с 1 апреля, скорее всего, увеличиваться не будет.