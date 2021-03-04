Глава правительства добавил, что меморандум с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) выполняется.
Он также подчеркнул, что есть задержка по погашению долгов, которые должны были быть погашены в 4-м квартале 2020 года.
С 3 января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии, а с 1 февраля — из России. Из России Украина начала импорт на коммерческих условиях.
Ранее председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк заявил, что тариф на электроэнергию для населения 1,68 гривны/кВт·ч с 1 апреля, скорее всего, увеличиваться не будет.