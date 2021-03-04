Седьмой и на данный момент последний сезон «Сватов» вышел на экраны в 2013 году, с тех пор поклонники фильма с нетерпением ждут новых серий, но до сих пор так и не дождались. О ситуации вокруг проекта рассказал актер сериала Семен Фурман, которого на днях процитировал «Собеседник»

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«Попытка снять седьмой сезон сериала длится уже лет пять. Сначала началась война на Украине, потом там же запретили сериал. Несколько лет назад начали снимать в Минске, и когда в прошлом году в очередной раз взялись за проект, началась эпидемия. По последней информации, работу над "Сватами" продолжим этим летом», — заявил Фурман.

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«Сваты» — комедийный телесериал украинской «Студии Квартал-95». Первый сезон вышел в 2008 году, последний — в 2013-м. Последние два года съемки седьмого сезона ленты велись на территории Белоруссии.

Пока никаких официальных заявлений о дальнейшей работе или, наоборот, о ее окончательном прекращении официальные представители проекта не давали.