В январе Фурман отметил свое 70-летие, однако устроить юбилей артист не смог, в это время он боролся с коронавирусом. В «Сватах» он сыграл сельского олигарха Жука и планирует продолжить работу, несмотря на то что в последние годы судьбу ленты, без сомнений, можно назвать многострадальной.
«Попытка снять седьмой сезон сериала длится уже лет пять. Сначала началась война на Украине, потом там же запретили сериал. Несколько лет назад начали снимать в Минске, и когда в прошлом году в очередной раз взялись за проект, началась эпидемия. По последней информации, работу над "Сватами" продолжим этим летом», — заявил Фурман.
Ранее мы писали: страшная болезнь забрала жизнь актера из «Сватов».
«Сваты» — комедийный телесериал украинской «Студии Квартал-95». Первый сезон вышел в 2008 году, последний — в 2013-м. Последние два года съемки седьмого сезона ленты велись на территории Белоруссии.
Пока никаких официальных заявлений о дальнейшей работе или, наоборот, о ее окончательном прекращении официальные представители проекта не давали.