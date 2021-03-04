Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, которого исключили из фракции «Слуга народа», создал свое межфракционное объединение. Об этом 4 марта спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил во время пленарного заседания, которое транслировал телеканал «Рада»

Чаплыга: Дубинский — герой украинской войны за независимость © кадр из видео Украина.ру

Депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что кроме Дубинского в состав объединения входят депутаты от «Слуги народа» Алексей Мовчан, Сергей Швец, Анастасия Ляшенко, Андрей Боблях, Дмитрий Чорный и Антон Поляков (бывший «слуга народа»).

Ранее США ввели санкции против Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы. Президент Владимир Зеленский просил выйти Дубинского из фракции, но он отказался.

В начале февраля Дубинского официально исключили из фракции монобольшинства «Слуга народа». На фракции обсуждения не было, Дубинскому слова не давали. Депутат назвал свое изгнание «манипулятивной историей» и «чистым фарсом».