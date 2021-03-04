В частности, Дубинский создал новое межфракционное объединение с названием «Дубина — слуга украинского народа».
Депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что кроме Дубинского в состав объединения входят депутаты от «Слуги народа» Алексей Мовчан, Сергей Швец, Анастасия Ляшенко, Андрей Боблях, Дмитрий Чорный и Антон Поляков (бывший «слуга народа»).
Ранее США ввели санкции против Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы. Президент Владимир Зеленский просил выйти Дубинского из фракции, но он отказался.
В начале февраля Дубинского официально исключили из фракции монобольшинства «Слуга народа». На фракции обсуждения не было, Дубинскому слова не давали. Депутат назвал свое изгнание «манипулятивной историей» и «чистым фарсом».