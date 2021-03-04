Низовая самоорганизация на уровне общин характерна для Западной Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

Но туй го маш, цимборы*, или 5 мифов и стереотипов о Закарпатье и закарпатцах © t-v.te.ua | t-v.te.ua | Перейти в фотобанк

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В конце февраля на польско-украинской границе скопились тысячи граждан Украины, которые стремятся уехать на заработки в соседние государства. Однако власти сопредельных стран неохотно открывают свои границы из-за пандемии коронавируса.