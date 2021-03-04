«В больших городах низовая самоорганизация не играет той роли, которую она имеет в сельских районах Запада Украины. В Восточной Украине она есть, но крайне ослаблена, как и в России. Промышленная городская среда, городские жители в крупных индустриальных центрах менее склонны к самоорганизации, чем жители сел», — утверждает социолог.
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В конце февраля на польско-украинской границе скопились тысячи граждан Украины, которые стремятся уехать на заработки в соседние государства. Однако власти сопредельных стран неохотно открывают свои границы из-за пандемии коронавируса.