Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что хочет внести журналистов и священников в приоритетную группу вакцинации, чтобы не выбрасывать вакцину, срок годности которой подходит к концу. Об этом он заявил 4 марта на пресс-конференции, посвящённой году работы правительства, передает «Страна»

«В этом и следующем году мы видим возможность провакцинировать от 20 до 22 млн украинцев. Всего мы рассчитываем в ближайшее время получить 9 млн доз вакцины, то есть 4,5 млн человек смогут провакцинироваться в первом и втором квартале текущего года», — заявил премьер.

При этом, по его словам, даже если половина граждан Украины готова вакцинироваться, есть часть вакцин, которые не успевают использовать. Такие вакцины вынуждены утилизировать. Поэтому правительство хочет использовать их для граждан не из первой категории на вакцинацию. Есть идеи поднять приоритетность вакцинации журналистов и священников.

Шмыгаль также заявил, что планирует пройти публичную вакцинацию, как ранее это сделал президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. За последние сутки был зафиксирован скачок по числу больных — более 10 тысяч человек. В Киеве за сутки подтвердили еще 868 случаев заболевания коронавирусом, умер 21 пациент.

Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января. Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.