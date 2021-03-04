Внук Ротару с усами скопировал покойного деда

Внук украинской певицы Софии Ротару 26-летний Анатолий Евдокименко сменил имидж и превратился в копию своего покойного дедушки. Соответствующее фото на днях появилось в сторис аккаунта его матери Cветланы Евдокименко в Instagram

У Анатолия густая шевелюра, вдобавок он отпустил усы. В сторис он запечатлен в звукозаписывающей студии. Внучка Ротару планирует спеть в дуэте © София Евдокименко/Инстаграм

Известно, что Анатолий увлекается фотографией и музыкальным творчеством. Как диджей он выступает под псевдонимом AnatoliyMiDi в различных клубах Москвы. В последнее время он стал еще и рэп-исполнителем.

Ранее юношу раскритиковали подписчики за ношение в ухе крестика в качестве серёжки.

Анатолий является тезкой дедушки. Анатолий Евдокименко — старший был музыкальным руководителем ансамбля «Червона рута», в котором выступала София Ротару, и режиссером-постановщиком всех концертных программ звездной супруги.

Ему было присуждено звание народного артиста Украинской ССР. Он скончался в 2002 году.