Полицейский, имя и звание которого не уточняются, скончался на месте от полученного ранения.
По предварительным данным, инцидент произошел из-за неосторожного обращения с табельным оружием.
Следователи опрашивают свидетелей, выясняя все обстоятельства случившегося.
В прошлом месяце трое украинских военных подорвались на собственной мине в Донбассе. Десантники забрели на минно-взрывные заграждения, не имея уточненных карт минных полей. В результате они подорвались на мине, ранее установленной инженерно-саперным взводом 59-й бригады ВСУ.