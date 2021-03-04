Сотрудник украинской патрульной службы выстрелил себе в голову во время утреннего построения на одной из улиц во Львове. Об этом 4 марта сообщил депутат местного горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook

Украина.ру на Youtube Военкор Дмитрий Стешин о том, чего ждут от России в Донбассе