Украинские военные подорвались на собственной мине в Донбассе
Украинские военные подорвались на собственной мине в Донбассе
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
Полицейский, имя и звание которого не уточняются, скончался на месте от полученного ранения.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за неосторожного обращения с табельным оружием.

Следователи опрашивают свидетелей, выясняя все обстоятельства случившегося.

В прошлом месяце трое украинских военных подорвались на собственной мине в Донбассе. Десантники забрели на минно-взрывные заграждения, не имея уточненных карт минных полей. В результате они подорвались на мине, ранее установленной инженерно-саперным взводом 59-й бригады ВСУ.