«Утро в депутатской столовой начинается с политинформации», — написал он, приложив снимок листовки.
На ней напечатана фотография мансарды, якобы принадлежащей Леросу.
«Это надстройка над квартирой, а вся крыша дома — это мансарда Гео Лероса. Теперь ни один житель дома не имеет доступа на крышу дома. Много жителей дома не давали своего согласия на строительство целого этажа», — говорится в листовке.
В название вынесена якобы цитата нардепа: «Стану депутатом, чтобы быть безнаказанным за нарушения закона».
Ранее Лерос сообщил, что за ним следят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), и потребовал от президента Владимира Зеленского, а также руководителя его Офиса Андрея Ермака объяснить происходящее.