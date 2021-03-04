В столовой Верховной Рады Украины раздают листовки с «политинформацией» о том, как нельзя быть депутатом Гео Леросом, и фотографией его необычного жилья. Об этом «слуга народа» Николай Тищенко сообщил в своем Telegram-канале 4 марта

«Забоялся ко мне спуститься»: Лерос рассказал, как напугал Ермака © Facebook, Geo Leros написал он, приложив снимок листовки.

На ней напечатана фотография мансарды, якобы принадлежащей Леросу.

«Это надстройка над квартирой, а вся крыша дома — это мансарда Гео Лероса. Теперь ни один житель дома не имеет доступа на крышу дома. Много жителей дома не давали своего согласия на строительство целого этажа», — говорится в листовке.

В название вынесена якобы цитата нардепа: «Стану депутатом, чтобы быть безнаказанным за нарушения закона».

Ранее Лерос сообщил, что за ним следят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), и потребовал от президента Владимира Зеленского, а также руководителя его Офиса Андрея Ермака объяснить происходящее.