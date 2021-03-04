В этот раз глава политсилы выбрала темное платье из комбинации двух тканей с глубокой застежкой-молнией и украшением в виде крупных металлических пуговиц.
«Не хватает пилотки и плети», — заметил один из пользователей сети.
Позже в образе роковой женщины Тимошенко рассказала журналистам, что предложения ее партии о снижении налогов, индексации зарплат и страховой медицине правящую партию не интересуют. «Слугу народа» она обвинила в коррупции и равнодушном отношении к народу.
«Юля, начни с себя! Перестань крышевать незаконные вышки! Отдай свою долю в госбюджет!», «Украина уже продана. Теперь осталось у людей забрать их имущество, согласно законам, которые каждый день сочиняют против народа в угоду Америки. И заколоть людей вакцинами, рабов много не надо. Это уже дно. Дальше некуда», — прокомментировали слова Тимошенко украинцы.
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Юлия Тимошенко занимала пост премьер-министра Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010 года.