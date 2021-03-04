Не успели стихнуть бурные обсуждения предыдущих нарядов экс-премьер-министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, как политик снова удивила коллег, заявившись в сессионный зал в новом образе с обилием металлических элементов. Видео с заседания Тимошенко выложила в Facebook 4 марта

Украинский диетолог рассказала, как сбросить вес, но сохранить жизнь © Татьяна Лакуста

«Не хватает пилотки и плети», — заметил один из пользователей сети.

Позже в образе роковой женщины Тимошенко рассказала журналистам, что предложения ее партии о снижении налогов, индексации зарплат и страховой медицине правящую партию не интересуют. «Слугу народа» она обвинила в коррупции и равнодушном отношении к народу.

«Юля, начни с себя! Перестань крышевать незаконные вышки! Отдай свою долю в госбюджет!», «Украина уже продана. Теперь осталось у людей забрать их имущество, согласно законам, которые каждый день сочиняют против народа в угоду Америки. И заколоть людей вакцинами, рабов много не надо. Это уже дно. Дальше некуда», — прокомментировали слова Тимошенко украинцы.

Читайте также: Еще одна новая прическа: Тимошенко не может остановиться.

Юлия Тимошенко занимала пост премьер-министра Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010 года.