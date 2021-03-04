В Кировоградской области Служба безопасности Украины разоблачила создателей поддельных органов местного самоуправления, альтернативных существующим. Об этом сообщила пресс-служба СБУ 4 марта

«По данным следствия, группа лиц пыталась сформировать в регионе "альтернативные" органы местного самоуправления, дублирующие названия действующих ОТГ. Для легализации незаконной структуры представители "народовластия" разрабатывали фиктивные регистрационные документы, уставы, печати и удостоверения», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, организаторы создали страницу в соцсети и призывали местных жителей присоединяться к псевдогосударственным образованиям. Также они отправляли письма в предприятия и учреждения с требованием передать имущество на баланс. Украинцы создали фейковые органы местного самоуправления подо Львовом © Facebook, Національна поліція України | Facebook, Національна поліція України | Перейти в фотобанк

В СБУ заявили, что данные действия, по замыслу нарушителей, должны были привести к дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.

Во время обыска правоохранители изъяли телефоны, компьютерную технику, документацию и печатную продукцию, свидетельствующую о противоправной деятельности. Расследование велось совместно с представителями Нацполиции.

Следственные действия продолжаются в рамках открытого уголовного производства по ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания служебного лица) Уголовного кодекса Украины.