«По данным следствия, группа лиц пыталась сформировать в регионе "альтернативные" органы местного самоуправления, дублирующие названия действующих ОТГ. Для легализации незаконной структуры представители "народовластия" разрабатывали фиктивные регистрационные документы, уставы, печати и удостоверения», — говорится в сообщении.
По данным СБУ, организаторы создали страницу в соцсети и призывали местных жителей присоединяться к псевдогосударственным образованиям. Также они отправляли письма в предприятия и учреждения с требованием передать имущество на баланс.
В СБУ заявили, что данные действия, по замыслу нарушителей, должны были привести к дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.
Во время обыска правоохранители изъяли телефоны, компьютерную технику, документацию и печатную продукцию, свидетельствующую о противоправной деятельности. Расследование велось совместно с представителями Нацполиции.
Следственные действия продолжаются в рамках открытого уголовного производства по ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания служебного лица) Уголовного кодекса Украины.